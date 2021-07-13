RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поліція Лондона конфіскувала криптовалюту на рекордні 180 млн фунтів

Автор: Олександр Білоус

Поліція Лондона конфіскувала криптовалюта на рекордну суму в 180 млн фунтів стерлінгів (близько 250 млн доларів). За даними правоохоронців, ці активи пов'язані з міжнародним відмиванням грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Вилучення є найбільшим у Британії, побивши попередній рекорд, встановлений, коли 24 червня поліція конфіскувала 114 млн фунтів стерлінгів криптовалюти. Арештована 24 червня за підозрою у відмиванні грошей 39-річна жінка була опитана з приводу нового вилучення. З тих пір вона звільнена під заставу.

Управління по боротьбі з економічними злочинами поліції справило арешт після отримання розвідувальних даних про передачу злочинних активів. Слідство триває. Поліція не повідомила, які криптовалюти вона конфіскувала.

Заступник помічника комісара Грем Макналті сказав: "Доходи від злочинної діяльності відмиваються різними способами. У той час як готівкові гроші як і раніше залишаються головним знаряддя злочинного світу, в міру розвитку цифрових платформ ми все частіше бачимо, як організовані злочинці використовують криптовалюта для відмивання своїх брудних грошей ".

Відзначимо, транзакції, що здійснюються з використанням криптовалюта, можуть забезпечити більшу анонімність відправникам і одержувачам грошей.
За даними фінансового нагляду Великобританії, сотні тисяч людей у ​​Великобританії володіють цими цифровими валютами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лондонбіткоін