Поліція Лондона конфіскувала криптовалюту на рекордні 180 млн фунтів

Вилучення є найбільшим у Британії, побивши попередній рекорд, встановлений, коли 24 червня поліція конфіскувала 114 млн фунтів стерлінгів криптовалюти. Арештована 24 червня за підозрою у відмиванні грошей 39-річна жінка була опитана з приводу нового вилучення. З тих пір вона звільнена під заставу.

Управління по боротьбі з економічними злочинами поліції справило арешт після отримання розвідувальних даних про передачу злочинних активів. Слідство триває. Поліція не повідомила, які криптовалюти вона конфіскувала.

Заступник помічника комісара Грем Макналті сказав: "Доходи від злочинної діяльності відмиваються різними способами. У той час як готівкові гроші як і раніше залишаються головним знаряддя злочинного світу, в міру розвитку цифрових платформ ми все частіше бачимо, як організовані злочинці використовують криптовалюта для відмивання своїх брудних грошей ".

Відзначимо, транзакції, що здійснюються з використанням криптовалюта, можуть забезпечити більшу анонімність відправникам і одержувачам грошей.

За даними фінансового нагляду Великобританії, сотні тисяч людей у ​​Великобританії володіють цими цифровими валютами.