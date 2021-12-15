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Полиция Лондона ищет преступников с помощью рождественского календаря

Автор: Ольга Белей

В Лондоне полиция выпустила виртуальный праздничный календарь с фотографиями 12 преступников. Все они разыскиваются за ряд тяжких преступлений, включая грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Metropolitan Police.

"Мы ищем 12 подозреваемых по всему Лондону. Вы можете помочь нам их найти?", - говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что в календаре использованы фотографии 12 человек, разыскиваемых за ряд тяжких преступлений, включая грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений.

Напомним, 8 декабря в Кривом Роге задержали 25-летнего мужчину, который ограбил несколько детских садиков в городе. Злоумышленника поймали как раз "на горячем", во время совершения им очередного преступления.

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Лондон