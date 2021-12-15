Поліція Лондона шукає злочинців за допомогою різдвяного календаря

У Лондоні поліція випустила віртуальний святковий календар з фотографіями 12 злочинців. Всі вони розшукуються за ряд тяжких злочинів, включаючи грабіж і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Metropolitan Police.

"Ми шукаємо 12 підозрюваних по всьому Лондону. Ви можете допомогти нам їх знайти?",- йдеться в повідомленні відомства.

Варто відзначити, що в календарі використані фотографії 12 осіб, які розшукуються за ряд тяжких злочинів, включаючи грабіж і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.