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Полиция квалифицировала пожар в гостинице в Одессе как нарушение требований пожарной безопасности

Автор: Инна Собора

Пожар в Одессе квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Возгорания продолжается в гостиничном комплексе на улице Посмитного.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одессы.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Ранее местные СМИ писали, что причиной могла стать неисправность проводки в здании.

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Напомним, вечером 17 января в Одессе на улице Посмитного 10/12 произошел пожар в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель.

По состоянию на 22:05, пожар локализован на площади 1 тысяча 200 квадратных метров. Всех жильцов дома вывели на свежий воздух.

РБК-Украина писало, что уже известно о двух погибших и двух пострадавших в результате пожара в отеле.

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