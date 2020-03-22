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Полиция контролирует соблюдение карантина и самоизоляции, - Аваков

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 19:39
Полиция контролирует соблюдение карантина и самоизоляции, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Полиция контролирует соблюдение самоизоляции вернувшихся из-за границы украинцев

Правоохранители осуществляют контроль над соблюдением карантина в Украине и самоизоляции украинцами, вернувшихся из-за границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, правоохранительные органы системно работают над контролем за соблюдением карантина и самоизоляции. В частности, правоохранители контролируют обсервацию украинцев, вернувшихся недавно из-за границы.

"Накануне из-за границы вернулись 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию", - заявил он.

Кроме того, Аваков поручил руководителям областей решить вопрос работы продовольственных рынков в городах, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что по возвращению в Украину украинские граждане заполняют специальные анкеты, которые передаются на места. В дальнейшем областные врачи смогут консультировать этих граждан и, в случае необходимости, оказать медицинскую помощь.

Кроме того, КГГА обязала пограничную службу передавать Госпродпотребслужбе всю информацию о жителях столицы, которые после 10 марта вернулись из-за границы в Украину.

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Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныкарантинАрсен АваковКоронавирус
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