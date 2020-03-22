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Поліція контролює дотримання карантину та самоізоляції, - Аваков

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 19:39
Поліція контролює дотримання карантину та самоізоляції, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Поліція контролює дотримання самоізоляції українців, що повернулися з-за кордону

Правоохоронці здійснюють контроль над дотриманням карантину в Україні та самоізоляції українців, що повернулися з-за кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, правоохоронні органи системно працюють над контролем за дотриманням карантину та самоізоляції. Зокрема, правоохоронці контролюють обсервацію українців, які повернулися нещодавно з-за кордону.

"Напередодні з-за кордону повернулося 19 тисяч людей у рамках програм евакуації українців. Їм усім надається пам’ятка про самоізоляцію на два тижні й робиться тест на коронавірус. Поліція бере на себе зобов’язання контролювати їхню обсервацію", - заявив він.

Крім того, Аваков доручив керівникам областей розв'язати питання роботи продовольчих ринків у містах, які несуть серйозні ризики поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що по поверненню в Україну українські громадяни заповнюють спеціальні анкети, які передаються на місця. Надалі обласні лікарі зможуть консультувати цих громадян та, у разі потреби, надати медичну допомогу.

Крім того, КМДА зобов'язала прикордонну службу передавати Дерпродпотребслужі всю інформацію про жителів столиці, які після 10 березня повернулися з-за кордону в Україну.

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