Полиция Киевской области открыла дело по факту нападения на дом журналистки

Полиция открыла дело по факту нападения на квартиру журналистки "Надзвичайних новин" Виктории Сеник

Полиция Киевской области открыла дело по факту нападения на квартиру родителей журналистки "Надзвичайних новин" Виктории Сеник. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщается, что сотрудники полиции открыли дело по факту незаконного проникновения в дом, где вместе с родителями проживает ведущая одной из программ на криминальную тематику.

Отметим, ранее ведущий Константин Стогний в Facebook сообщил о нападении.

"Совершено нападение на дом, в котором проживает журналистка "Надзвичайних новин" и телеведущая Виктория Сеник, вместе с родителями. Люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме", - написал Стогний.

Правоохранители квалифицировали происшествие по ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

Сейчас правоохранителями опрошены свидетели. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Добавим, что с места происшествия правонарушители скрылись на автомобиле Мazda.

Напомним, ранее в Национальном союзе журналистов Украины сообщили, что в июле зафиксировано восемь случаев физической агрессии в отношении журналистов.