Поліція Київської області відкрила справу за фактом нападу на будинок журналістки

Поліція відкрила справу за фактом нападу на квартиру журналістки "Надзвичайних новин" Вікторії Сеник

Поліція Київської області відкрила справу за фактом нападу на квартиру батьків журналістки "Надзвичайних новин" Вікторії Сеник. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Повідомляється, що співробітники поліції відкрили справу за фактом незаконного проникнення в будинок, де разом з батьками проживає ведуча однієї з програм на кримінальну тематику.

Зазначимо, раніше ведучий Костянтин Стогній в Facebook повідомив про напад.

"Скоєно напад на будинок, в якому проживає журналістка "Надзвичайних новин" і телеведуча Вікторія Сеник, разом з батьками. Люди в камуфляжній формі, перелізли через паркан і стали вибивати двері у будинку", - написав Стогній.

Правоохоронці кваліфікували подію за ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Зараз правоохоронцями опитані свідки. Проводяться заходи по встановленню осіб, причетних до скоєння злочину.

Додамо, що з місця події правопорушники втекли на автомобілі Мazda.

Нагадаємо, раніше в Національній спілці журналістів України повідомили, що в липні зафіксовано вісім випадків фізичної агресії щодо журналістів.