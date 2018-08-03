В Украине бьют журналистов фактически каждые четыре дня, - НСЖУ

В июле зафиксировано 8 случаев физической агрессии в отношении журналистов

В июле зафиксировано восемь случаев физической агрессии в отношении журналистов. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Указано, что нападения были в Киеве и области, в Днепропетровской и Черниговской областях, в Одессе и Херсоне.

"Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", в июле зафиксировано 8 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам. В июне таких было 2, а всего за 7 месяцев 2018 года произошло 53 инцидента с применением силы к журналистам", - сказано в сообщении.

Указано, что жена турецкого журналиста Юсуфа Инана, которого силой депортировали из Николаева в Турцию, заявила об избиении мужчины сотрудниками СБУ.

Также союз зафиксировал 2 случая повреждения редакционного имущества: в Днепропетровской области подожгли редакцию газеты "Событие", а в Сумской области сгорел автомобиль журналиста-расследователя.

В НСЖУ подчеркивают, что сознательное распыление полицейским слезоточивого газа в лицо фотокорреспондента Ефрема Лукацкого в Киеве является одним из самых резонансных случаев физической агрессии к журналисту.

Пострадавший журналист, который является руководителем представительства международного агентства Associated Press, отказался писать заявление о преступлении, однако в полиции продолжается служебное расследование по факту распыления слезоточивого газа в лицо фотокорра.

"Фактически каждые четыре дня в Украине бьют журналистов! Имеем 53 инцидента с начала года в Киеве и регионах при отсутствии прецедентов должного наказания за атаки на журналистов... Уровень тревоги в журналистских кругах по физической безопасности является чрезвычайным", - отметил глава НСЖУ Сергей Томиленк.

Напомним, Ефрем Лукацкий в конце июля пострадал от рук полицейского, освещая инцидент о застройке одного из спальных районов Киева. Корреспонденту удалось сфотографировать обидчика, и этот снимок вместе со своей историей он предоставил Национальному союзу журналистов Украины.

В начале июня в Одессе избили журналиста телеканала "Репортер" Константина Гречаного. На журналиста напали трое неизвестных в районе улицы Армейской.