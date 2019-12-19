Полиция в Киеве продолжает работать в усиленном режиме

Фото: акция протеста под Радой (РБК-Украина)

Правоохранители обеспечивают правопорядок во время акций протеста

В четверг, 19 декабря, правоохранители продолжают усиленно обеспечивать правопорядок и безопасность в центре Киева во время проведения акций протеста. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Сообщается, что в центре столицы во время проведения массовых мероприятий несут службу в усиленном режиме сотрудники полиции, военнослужащие Нацгвардии, спасатели, кинологи и взрывотехники.

Отмечается, что правоохранители работают в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде создадут временную следственную комиссию по расследования столкновений под зданием парламента, которые произошли во вторник, 17 декабря. Создание ВСК поддержали главы всех парламентских фракций на заседании комитета.

Как писало РБК-Украина, 17 декабря акции протеста под зданием парламента переросли в столкновения, в результате которых пострадали журналисты, правоохранители и демонстранты. По данным МВД, в столкновениях под Верховной радой принимали участие до 500 человек. Правоохранители задержали 26 человек, однако впоследствии их отпустили.

Кроме того, по факту столкновений в правительственном квартале полиция готовит подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям