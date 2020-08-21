Полиция Киева усиливает патрульные наряды ко Дню Независимости

Полиция Киева сегодня, 21 августа, усилит патрульные наряды в местах запланированных мероприятий ко Дню Независимости. Личный состав полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка в Киеве.

Об этом заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко во время совещания в Министерстве внутренних дел.

"К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в частности карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", - добавил Крищенко.

Кроме того, в Нацполиции рассказали, что во время массовых мероприятий в столице и других городах страны будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут получить необходимую помощь.

Напомним, накануне Дня Независимости на усиленный режим несения службы перешли и подразделения Государственной пограничной службы Украины.

Добавим, в Черновцах отменили все мероприятия ко Дню Независимости; причиной такого решения стало внесение города в "красную зону" карантина.