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Поліція Києва перевіряє інцидент з журналістом під Кабміном

Новини » Надзвичайні події     29.04.2020 - 12:08
Поліція Києва перевіряє інцидент з журналістом під Кабміном
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Патрульні перешкоджали роботі журналіста Богдана Кутєпова

Поліція проводить перевірку за фактом інциденту з журналістом Богданом Кутєповим на акції під Кабінетом міністрів. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що на місце інциденту прибули слідчі Печерського управління поліції після того, як надійшло повідомлення від журналіста "Громадського" про те, що під час зйомок співробітники патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності.

"Щоб з'ясувати всі обставини інциденту, на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Проводиться перевірка, матеріали якої будуть передані в Державне бюро розслідувань для прийняття процесуального рішення", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що журналіст з Маріїнського парку стрімив акцію протесту, але поліцейські вимагали залишити територію і погрожували зламати камеру. В результаті сутички поліцейські зламали стабілізатор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано зростання числа порушень свободи слова. Зокрема, в 2019 році зафіксовано 99 випадків перешкоджання журналістській діяльності.

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