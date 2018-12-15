Поліція Києва припинила діяльність підпільного казино

Фото: поліція (РБК-Україна)

Під час обшуків правоохоронці вилучили ігрове обладнання, гроші, зброю та боєприпаси

Поліція Києва припинила діяльність підпільного грального закладу на вулиці Велика Васильківська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Нацполіції.

Зазначено, що в ході обшуків правоохоронці вилучили ігрове обладнання, гроші, зброю та боєприпаси.

Так, розслідування відкрито за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП в м. Києві Едуарда Соловйова, гральний заклад здійснював діяльність у приміщенні торгівельно-офісного центру на вулиці Велика Васильківська.

"У ході проведення обшуків у приміщенні казино та за місцями мешкання організаторів незаконного бізнесу ми вилучили ігрове обладнання, понад 100 000 доларів та інші речові докази, що підтверджують факт незаконної діяльності. Окрім того, виявили зброю та боєприпаси, схожі на бойові, законність яких на даний момент встановлюється", - повідомив він.

Також було встановлено, що співробітники та відвідувачі користувалися ліфтом, користуючись спеціальним магнітним ключем. Детективи викрили приміщення із серверами, куди надходила та зберігалася інформація щодо ходу гри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві поліція припинила діяльність 18 гральних закладів.