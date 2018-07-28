Полиция Киева перешла на усиленный режим в связи с Крестным ходом

Крестный ход запланирован на 11:30

Полиция Киева перешла на усиленный режим для обеспечения порядка во время Крестного хода, начало которого запланировано на 11:30. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сообщается, что на сегодня запланирован еще один Крестный ход в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси. По словам Крищенко, правоохранители усилили меры безопасности.

"Чтобы должным образом скоординировать действия с другими профильными службами и быстро реагировать на внештатные ситуации, у нас в круглосуточном режиме работает ситуационный центр, который проводит постоянный мониторинг и контролирует ситуацию в местах проведения массовых мероприятий", - отметил Крищенко в ходе инструктажа личного состава.

Кроме мест сбора верующих, куда можно попасть через специально оборудованные фильтрационные пункты, особое внимание полиция уделит патрулированию улиц, а также несению службы на станциях киевского метро.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время Крестного хода в Киеве 27 июля были задержаны три человека.