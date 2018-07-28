Поліція Києва перейшла на посилений режим у зв'язку з Хресною ходою

Хресна хода заплановано на 11:30

Поліція Києва перейшла на посилений режим для забезпечення порядку під час Хресної ходи, початок якої заплановано на 11:30. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Повідомляється, що на сьогодні заплановано ще одну Хресну ходу у рамках святкування 1030-річчя Хрещення Русі. За словами Крищенка, правоохоронці посилили заходи безпеки.

"Щоб належним чином скоординувати дії з іншими профільними службами та швидко реагувати на позаштатні ситуації, у нас в цілодобовому режимі працює ситуаційний центр, який проводитить постійний моніторинг і контролює ситуацію в місцях проведення масових заходів", - зазначив Крищенко в ході інструктажу особового складу.

Крім місць збору віруючих, куди можна потрапити через спеціально обладнані фільтраційні пункти, особливу увагу поліція приділить патрулюванню вулиць, а також несенню служби на станціях київського метро.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час Хресного ходу в Києві 27 липня були затримані три людини.