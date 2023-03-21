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Поліція Капітолію готується до можливих заворушень у разі арешту Трампа

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Вівторок 21 березня 2023 06:59
Поліція Капітолію готується до можливих заворушень у разі арешту Трампа Фото: поліція Капітолію готується до можливих заворушень (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Поліція Капітолію США вживе запобіжних заходів на випадок масових заворушень у разі арешту 45 президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

За словами представника поліції, поки що не спостерігаються конкретні загрози Капітолію чи іншим державним установам.

"Однак існує потенціал для демонстрацій. Поліція Капітолію працює з партнерами з правоохоронних органів, тому ви зможете спостерігати велику присутність правоохоронців на Капітолійському пагорбі", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що його заарештують 21 березня і закликав до протестів у разі цього.

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Дональд Трамп Капітолій
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