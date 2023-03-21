ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция Капитолия готовится к возможным беспорядкам в случае ареста Трампа

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 06:59
Полиция Капитолия готовится к возможным беспорядкам в случае ареста Трампа Фото: полиция Капитолия готовится к возможным беспорядкам (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Полиция Капитолия США предпримет меры предосторожности в случае массовых беспорядков в случае ареста 45 президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

По словам представителя полиции, пока не наблюдаются конкретные угрозы Капитолию или другим государственным учреждениям.

"Однако существует потенциал для демонстраций. Полиция Капитолия работает с партнерами из правоохранительных органов, поэтому вы сможете наблюдать большое присутствие стражей порядка на Капитолийском холме", - отметили в полиции.

Напомним, что недавно Трамп заявил, что его арестуют 21 марта и призвал к протестам в этом случае.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Капитолий
NEWS
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
Украина переходит на летнее время. Все "за" и "против" перевода часов
DAILY
Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Родители погибли в Мариуполе, дети – под Киевом. История военной, чью семью убила Россия