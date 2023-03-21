Полиция Капитолия готовится к возможным беспорядкам в случае ареста Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

"Однако существует потенциал для демонстраций. Полиция Капитолия работает с партнерами из правоохранительных органов, поэтому вы сможете наблюдать большое присутствие стражей порядка на Капитолийском холме", - отметили в полиции.

По словам представителя полиции, пока не наблюдаются конкретные угрозы Капитолию или другим государственным учреждениям.

Напомним, что недавно Трамп заявил, что его арестуют 21 марта и призвал к протестам в этом случае.

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