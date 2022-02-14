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Полиция Канады разогнала дальнобойщиков и разблокировала границу с США

Автор: Артур Родивилов

Канадская полиция разогнала дальнобойщиков и освободила от автомобилей мост "Амбассадор" в Виндзоре, Онтарио. Он соединяет Канаду и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рендалл сообщила, что канадские власти намерены снова открыть мост "Амбассадор" после завершения необходимых проверок безопасности.

Представитель полиции также сообщил журналистам, что произошло 20-30 задержаний. Согласно раннему заявлению, полиция конфисковала автомобили в районе демонстрации.

Мэр канадского города Уинсор Дрю Дилкенс сообщил, что "сегодня наш национальный экономический кризис на мосту "Амбассадор" подошел к концу".

Ранее мы писали, что в Оттаве ввели ЧП из-за COVID-протестов. Водители-дальнобойщики заблокировали центр.

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Канада