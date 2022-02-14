Поліція Канади розігнала далекобійників і розблокувала кордон з США

Канадська поліція розігнала далекобійників і звільнила від автомобілів міст "Амбасадор" у Віндзорі, Онтаріо. Він з'єднує Канаду і США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Радник Білого дому з внутрішньої безпеки Ліз Шервуд-Рендалл повідомила, що канадська влада має намір знову відкрити міст "Амбасадор" після завершення необхідних перевірок безпеки.
Представник поліції також повідомив журналістам, що сталося 20-30 затримань. Згідно з ранньою заявою, поліція конфіскувала автомобілі в районі демонстрації.
Мер канадського міста Вінсор Дрю Ділкенс повідомив, що "сьогодні наша національна економічна криза на мосту" Амбасадор" закінчилась".
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