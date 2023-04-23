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Поліція Італії в морі знайшла партію кокаїну на 440 млн доларів

Фото: Італійці виявили в морі кокаїн вартістю майже 440 млн доларів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В морі біля східного узбережжя острова Сицилія виявили величезну партію кокаїну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Італійська поліція вилучила майже 2 тонни наркотиків, помічених у Середземному морі. Кокаїн був ретельно запакований у 70 водонепроникних плаваючих пакетів, які були з’єднані між собою та мали світловий сигнальний пристрій.

Вулична вартість улову становить майже 440 мільйонів доларів. За попередньою інформацією плаваючі пакунки із какаїном були залишені вантажним судном, яке пропливало повз.

"Ідентифікація та подальше вилучення цієї кількості наркотиків, одне з найбільших, які будь-коли здійснювалися на території Італії", - повідомила фінансова поліція Італії.

Раніше ми писали, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні хоче вийти з важливої угоди з Китаєм на користь відносин із США.

Нагадаємо, Італія заморозила рахунки і активи сибірського губернатора Артема Усса.

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Італія