Поліція ідентифікувала росіян, причетних до терору та катування жителів Іванкова

За даними поліції, катували жителів Іванкова 36-річний єфрейтор з міста Чита Забайкальського краю та старший механік окремої мотострілкової бригади з Бурятії Белик Базаржапов. Останньому повідомили підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Надалі він буде оголошений в міжнародний розшук.

Правоохоронці встановили, що 23 березня під час окупації Вишгородського району солдати РФ зупинили цивільне авто. Окупанти били прикладом автомата 41-річного водія, жорстоко допитували та розбили телефон.

Росіяни намагалися вибити військові дані, яких цивільні не знали. Окупанти називали жителів Іванкова "нациками" та "бандерами".

Фото: окупант, який катував жителів Іванкова (t.me/andrii_nebytov)