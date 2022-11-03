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Поліція ідентифікувала росіян, причетних до терору та катування жителів Іванкова

Фото: поліція встановила окупантів, які катували жителів Іванкова (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці ідентифікували росіян, які причетні до катувань жителів Іванкова Київської області. Під час окупації вони тероризували цивільне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

За даними поліції, катували жителів Іванкова 36-річний єфрейтор з міста Чита Забайкальського краю та старший механік окремої мотострілкової бригади з Бурятії Белик Базаржапов. Останньому повідомили підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Надалі він буде оголошений в міжнародний розшук.

Правоохоронці встановили, що 23 березня під час окупації Вишгородського району солдати РФ зупинили цивільне авто. Окупанти били прикладом автомата 41-річного водія, жорстоко допитували та розбили телефон.

Росіяни намагалися вибити військові дані, яких цивільні не знали. Окупанти називали жителів Іванкова "нациками" та "бандерами".

Фото: окупант, який катував жителів Іванкова (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, що СБУ оголосила підозру колаборанту, який став "очільником морфлоту РФ" на окупованій території Херсонської області.

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