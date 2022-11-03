Поліція ідентифікувала росіян, причетних до терору та катування жителів Іванкова
Правоохоронці ідентифікували росіян, які причетні до катувань жителів Іванкова Київської області. Під час окупації вони тероризували цивільне населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.
За даними поліції, катували жителів Іванкова 36-річний єфрейтор з міста Чита Забайкальського краю та старший механік окремої мотострілкової бригади з Бурятії Белик Базаржапов. Останньому повідомили підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Надалі він буде оголошений в міжнародний розшук.
Правоохоронці встановили, що 23 березня під час окупації Вишгородського району солдати РФ зупинили цивільне авто. Окупанти били прикладом автомата 41-річного водія, жорстоко допитували та розбили телефон.
Росіяни намагалися вибити військові дані, яких цивільні не знали. Окупанти називали жителів Іванкова "нациками" та "бандерами".
Фото: окупант, який катував жителів Іванкова (t.me/andrii_nebytov)
Нагадаємо, що СБУ оголосила підозру колаборанту, який став "очільником морфлоту РФ" на окупованій території Херсонської області.
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