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Полиция идентифицировала россиян, причастных к террору и пыткам жителей Иванкова

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Иванков, Четверг 03 ноября 2022 11:37
Полиция идентифицировала россиян, причастных к террору и пыткам жителей Иванкова Фото: полиция установила оккупантов, пытавших жителей Иванкова (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители идентифицировали россиян, причастных к пыткам жителей Иванкова Киевской области. Во время оккупации они терроризировали гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

По данным полиции, пытали жителей Иванкова 36-летний ефрейтор из города Чита Забайкальского края и старший механик отдельной мотострелковой бригады из Бурятии Белик Базаржапов. Последнему сообщили подозрение в нарушении законов и обычаев войны. В дальнейшем он будет объявлен в международный розыск.

Правоохранители установили, что 23 марта во время оккупации Вышгородского района солдаты РФ остановили гражданский автомобиль. Оккупанты били прикладом автомата 41-летнего водителя, жестоко допрашивали и разбили телефон.

Россияне пытались выбить военные данные, которых гражданские не знали. Оккупанты называли жителей Иванкова "нациками" и "бандерами".

Полиция идентифицировала россиян, причастных к террору и пыткам жителей Иванкова

Фото: оккупант, пытавший жителей Иванкова (t.me/andrii_nebytov)

Напомним, что СБУ объявила подозрение коллаборанту, который стал "главой морфлота РФ" на оккупированной территории Херсонской области.

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Киевская область окупанти полиция Иванков Война в Украине
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