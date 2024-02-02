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Поліція в Харківській області знищила залишки російської ракети Х-32 (відео)

Архівне фото: Поліція в Харківській області знищила залишки російської ракети Х-32 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці в Харківській області виявили бойові частини російський засобів ураження. Йдеться, зокрема, і про ракету Х-32.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що на території області були виявлені бойові частини російської ракети Х-32 і безпілотника "Герань-2".

У МВС написали, що вибухотехніки поліції знешкодили їх.

Х-32

Російська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня" дальністю до 1000 км і швидкістю 4000-5400 км/год, розроблена МКБ "Радуга".

"Герань-2"

Дрон-камікадзе іранського виробництва, вперше представлений 2020 року. Дальність польоту 2000 км, за іншими даними 1000 км. Називається Shahed 136, проте в РФ використовується назва "Герань-2".

Обстріли населених пунктів в Україні

Російська армія сьогодні, 2 лютого, завдала авіаційного удару по центру Херсона. Унаслідок цього постраждала жінка.

Також російські окупанти в ніч на 2 лютого атакували дронами об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. Там спалахнула пожежа.

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