Полиция в Гонконге применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов

В ходе митинга в Гонконге полиция в субботу вечером применила спецмашины с водяными пушками и слезоточивый газ для разгона демонстрантов у правительственного комплекса в районе Адмиралти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что демонстранты кидали в здание бутылки с зажигательной смесью.

Изначально мероприятие проходило мирно. Однако некоторые его участники стали светить лазерами в глаза полицейским и пытаться их провоцировать. Затем в сторону комплекса полетели "коктейли Молотова". Участники беспорядков также перекрыли движение транспорта в квартале.

Нынешняя демонстрация приурочена к пятилетней годовщине начала "движения зонтиков", которое организовали студенты, требующие демократизации избирательной системы.

Напомним, 22 сентября полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов. Ранее протестующие разгромили арматуру на железнодорожной станции. Манифестанты призывали к бойкоту предприятий в городе, которые управляются Китаем. Протестующие призвали к бойкоту предприятий в городе, которые управляются Китаем, который считается пропекинским.