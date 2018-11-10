Полиция Донецкой области с начала года блокировали более 100 попыток перевозки оружия

Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Каждый второй случай был выявлен на блокпостах, а перевізнками, в большинстве случаев, были мирные граждане

Полиция Донецкой области за 10 месяцев 2018 года блокировала 110 попыток перевозки оружия в мирных регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции в Донецкой области.

В полиции сообщили, что с начала года полицейские в рамках Операции Объединенных сил изъяли из незаконного оборота 194 единицы огнестрельного оружия, более 700 гранат, свыше 80 тыс. патронов, а также 187 кг взрывчатки.

"Среди изъятого также 57 противотанковых гранатометов (РПГ), 46 автоматов, более 40 образцов атипичной оружия, 37 пистолетов", - рассказали в полиции.

Также было обнаружено свыше 10 единиц огнестрельного оружия, которое было похищено пророссийскими террористами во время захвата военных и правоохранительных объектов.

Все эти вещи граждани хранили в собственных домах, или пытались вывезти с территории проведения ООС на мирные территории.

В полиции сообщили, что для спасения жизни людей, ими была введена система безопасности, которая блокирует эту угрозу.

"В ее состав входит сеть блокпостов, постоянное присутствие нарядов полиции на железнодорожных вокзалах и автостанциях, в службах доставки грузов, а также оперативные мероприятия. Транспорт и багаж проверяются с собаками, а районы, где проходят железнодорожные магистрали и трассы межобластного сообщения усиленно патрулируются", - сообщили в полиции.

Это позволило полиции заблокировать 110 попыток перевозки оружия. В полиции подчеркнули, что каждый второй факт был обнаружен на блокпостах, а перевозчиками оказывались, в большинстве случаев, мирные граждане.

Напомним, в Житомирской области обнаружили склады с краденым и контрабандным военным имуществом. Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины во время санкционированного обыска складских помещений, расположенных на территории Житомирской области, обнаружили товары военного назначения, которые были ранее похищены или ввезенные в страну с нарушением таможенных правил.