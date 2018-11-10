Поліція Донецької області з початку року блокували понад 100 спроб перевезення зброї

Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Кожен другий випадок був виявлений на блокпостах, а перевізнками, в більшості випадків, були мирні громадяни

Поліція Донецької області за 10 місяців 2018 року блокувала 110 спроб перевезення зброї до мирних регіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Донецькій області.

В поліції повідомили, що з початку року поліцейські у рамках Операції Об’єднаних сил вилучили з незаконного обігу 194 одиниці вогнепальної зброї, більше 700 гранат, понад 80 тис. набоїв, а також 187 кг вибухівки.

"Серед вилученого також 57 протитанкових гранатометів (РПГ), 46 автоматів, більше 40 зразків атипової зброї, 37 пістолетів", - розповіли в поліції.

Також було виявлено понад 10 одиниць вогнепальної зброї, яка була викрадена проросійськими терористами під час захоплення військових та правоохоронних об’єктів.

Усі ці речі громадяни зберігали у власних домівках, або намагались вивезти з території проведення ООС на мирні території.

В поліції повідомили, що для порятунку життя людей, ними було запроваджено систему безпеки, яка блокує цю загрозу.

"До її складу входить мережа блокпостів, постійна присутність нарядів поліції на залізничних вокзалах та автостанціях, в службах доставки вантажів, а також оперативні заходи. Транспорт і багаж перевіряються із собаками, а райони, де проходять залізничні магістралі та траси міжобласного сполучення посилено патрулюються", - повідомили в поліції.

Це дозволило поліції заблокувати 110 спроб перевезення зброї. В поліції наголосили, що кожен другий факт був виявлений на блокпостах, а перевізниками виявлялись, у більшості випадків, мирні громадяни.

Нагадаємо, у Житомирській області виявили склади з краденим та контрабандним військовим майном. Головне слідче управління Генеральної прокуратури України під час санкціонованого обшуку складських приміщень, розташованих на території Житомирської області, виявили товари військового призначення, які були раніше викрадені або ввезені в країну з порушенням митних правил.