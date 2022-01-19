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Поліція має припинити силове протистояння з громадянами біля Печерського суду, - Геращенко

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Київ, Середа 19 січня 2022 13:22
Поліція має припинити силове протистояння з громадянами біля Печерського суду, - Геращенко Фото: події під Печерським судом (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

Силовики під Печерським судом почали штурмувати громадян, які зібралися на мирну акцію на підтримку п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко.

"Поблизу Печерського суду так звана реформована поліція перетворюється на "беркутню" і почала силове протистояння з мирними протестувальниками. Вони намагаються знести намети, в яких роздають чай протестувальникам. Намети на Майдані заважали владі в 2013-му, і поліція намагалася тоді їх зачистити. Вимагаємо від поліції припинити провокації і протистояння", - наголосила Геращенко.

За словами ветерана АТО Олексія Петрова, набігла ціла купа "космонавтів", почали провокувати, спробували забрати намети, почали штовхати ветеранів АТО, почалася штовханина.

"Зверніть увагу - тут половина хлопців в амуніції, намагаються витиснути нас з площі, штовхають жінок, подивіться, що відбувається біля наметів. Якийсь сором відбувається. Це називається наша поліція, яка існує за податки народу. Тобто поліція в цю секунду стоїть на стражі "беспредела", - наголосив він. - Ми - мирна акція. Ми не вперше приходимо на акції, ніколи не було провокацій, завжди знаходили порозуміння з поліцією. Але це було завжди, зараз, мабуть задача у силовиків інша".

Як повідомлялося, під будівлею Печерського райсуду Києва, де 19 січня оголосять запобіжний захід Петру Порошенку, сталася бійка. Сутичка між його прихильниками та поліцією сталася через спробу встановити імпровізовані грубки.

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