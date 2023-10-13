Поліція Дніпропетровської області отримала нового начальника
Новим начальником Національної поліції Дніпропетровської області призначений полковник поліції Олександра Ганжа. Його вже представили особовому складу правоохоронців у Дніпрі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Сьогодні, 13 жовтня, представляв поліції Дніпропетровської області нового керівника голова НПУ Іван Виговський.
Олександр Ганжа до цього призначення обіймав посаду начальника ГУНП у Рівненській області.
У поліції зазначили, що новий керівник має великий досвід роботи на керівних посадах у Харківській, Одеській та Рівненській областях.
Ганжа озвучив пріоритети у роботі
"Окрему увагу вимагаю приділити протидії незаконному обігу зброї та наркотичних речовин", - зазначив він.
Також Ганжа наголосив на важливості продовжувати злагоджену роботу, взаємодіяти з усіма підрозділами сил безпеки та оборони, правоохоронцями.
"Дніпро - потужний промисловий регіон, і ми маємо зробити максимум, аби мешканці могли почуватись у безпеці", - заявив новопризначений керівник НП області
Що відомо про нового головного поліцейського Дніпропетровської області
Полковник поліції Олександр Ганжа - уродженець Рівненської області. Здобув вищу освіту в Харківському національному університеті внутрішніх справ, який закінчив у 2002 році. Почав роботу до правоохоронних органів того ж року - у Харкові, де з посади дільничного інспектора тоді ще міліції просувався далі кар'єрними сходами.
Пізніше Ганжа очолював поліцію у рідному регіоні (Рівненська область), а також на Одещині, де був начальником кримінальної поліції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.