ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция Днепропетровской области получила нового начальника

Днепр, Пятница 13 октября 2023 11:31
UA EN RU
Полиция Днепропетровской области получила нового начальника Фото: Александр Ганжа, начальник Нацполиции Днепропетровской области (dp.npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Новым начальником Национальной полиции Днепропетровской области назначен полковник полиции Александр Ганжа. Его уже представили личному составу правоохранителей в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Сегодня, 13 октября, представлял полиции Днепропетровской области нового руководителя председатель НПУ Иван Выговский.

Александр Ганжа до этого назначения занимал должность начальника ГУНП в Ровенской области.

В полиции отметили, что новый руководитель имеет большой опыт работы в руководящих должностях в Харьковской, Одесской и Ровенской областях.

Ганжа озвучил приоритеты в работе

"Отдельное внимание требую уделить противодействию незаконному обороту оружия и наркотических веществ, - отметил он.

Также Ганжа указал на важность продолжать слаженную работу, взаимодействовать со всеми подразделениями сил безопасности и обороны, правоохранителями.

"Днепр - мощный промышленный регион, и мы должны сделать максимум, чтобы жители могли чувствовать себя в безопасности", - заявил новоназначенный руководитель НП области

Что известно о новом главном полицейском Днепропетровской области

Полковник полиции Александр Ганжа - уроженец Ровенской области. Получил высшее образование в Харьковском национальном университете внутренних дел, который закончил в 2002 году. Начал работу в правоохранительных органов в том же году - в Харькове, где от должности участкового инспектора тогда еще милиции продвигался дальше по карьерной лестнице.

Позже Ганжа возглавлял полицию в родном регионе (Ровенская область), а также в Одесской области, где был начальником криминальной полиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область национальная полиция
NEWS
ВСУ отбили более 20 атак в районе Авдеевки и штурмуют оккупантов под Бахмутом
ВСУ отбили более 20 атак в районе Авдеевки и штурмуют оккупантов под Бахмутом
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину