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Полиция Чехии подозревает окружение президента в неоказании своевременной медпомощи

Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) начало проверку людей из окружения президента страны Милоша Земана. Правоохранители подозревают их в неоказании своевременной медпомощи главе государства и подделке документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Respekt.

По его данным, правоохранители выясняют, не совершили ли люди из окружения Земана преступление, не оказав ему медицинскую помощь в замке в Ланах, где он находился до госпитализации.

Также полиция подозревает людей из окружения Земана в подлоге и присвоении полномочий президента страны. В частности, речь идет о возможной подделке подписи главы государства на документе о созыве новой Палаты депутатов 8 ноября.

В прокуратуре отказались прокомментировать изданию ход расследования уголовных дел. При этом там уточнили, что в обоих случаях подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Чехии разгорелся скандал, связанный с госпитализацией Земана - его подпись на решении о созыве палаты депутатов могли подделать.

Отметим, в октябре президента Чехии госпитализировали с печеночной энцефалопатией.

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ЧехияМилош Земан