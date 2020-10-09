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Полиция не будет заниматься учетом украинских пользователей "Вконтакте"

Украина, Пятница 09 октября 2020 08:15
Полиция не будет заниматься учетом украинских пользователей "Вконтакте"
Фото: Данилов предлагал ставить пользователей на учет (pixabay.com)
Автор: Олег Черныш

Полиция не будет ставить на учет украинских пользователей "Вконтакте". По словам источника РБК-Украина, высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что пользователей соцсети будут ставить на учет могли не правильно понять.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Порванные сети. Как в Украине борются с "ВКонтакте" и причем здесь выборы".

"Киберполиция этим не занимается. Это Данилов что-то напутал или его неправильно поняли", - сказал источник в этой структуре.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей, который впервые был введен еще в 2017 году.

При этом в начале сентября сеть "Вконтакте" стала доступной на территории Украины через приложение. Тогда в СНБО заявили, что возобновление работы приложения может способствовать сбору персональных данных российскими спецслужбами.

При этом Данилов заявил, что украинских пользователей сети "Вконтакте" возьмут на учет в полиции.

Также РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины попросила Google и Apple запретить на территории Украины приложение "Вконтакте".

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