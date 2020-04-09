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Поліція не буде виганяти з церков порушників карантину, - Клименко

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 23:01
Поліція не буде виганяти з церков порушників карантину, - Клименко
Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)

Поліція дозволила проведення богослужінь за участі не більше ніж 10 осіб

Правоохоронці не будуть виганяти з церков осіб, які порушуватимуть карантинні норми, введені через спалах коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Національної поліції Ігоря Клименка для "Інтерфакс-Україна".

За словами Клименка, поліція дозволила проводити богослужіння за участі не більше ніж 10 осіб. При цьому без маски на богослужінні може перебувати лише священнослужитель.

"Ми розуміємо, що закрити храми ми не можемо і не маємо права. Тому досягли домовленості: однозначно церкви працюють, богослужіння проводять, на богослужінні перебуває не більше ніж 10 осіб. Священникові, який проводить службу - лише йому одному - можна бути без маски, оскільки традиція та ритуал вимагає цього", - пояснив він.

Крім того, після проведення богослужіння до великої церкви можуть заходити відразу 2 людини, якщо церква маленька, то тільки по одному. Однак поліція не перевірятиме дотримання норм всередині храмів, але буде втручатися у разі виникнення конфліктних ситуацій.

"Ми в жодному разі не будемо заходити в храм і тим більше когось звідти виганяти. Якщо будуть грубі порушення закону - реагуватимемо відповідно до наших повноважень", - додав Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Православна церква України відмовилася від проведення масових освячень під час Великодніх свят у храмах та на прихрамових територіях. У невеликих населених пунктах освячення відбуватиметься за місцем проживання мирян.

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