Полиция будет тщательнее проверять грузовики на дорогах

Кабинет министров предоставил дополнительные полномочия Министерству внутренних дел для того, чтобы контролировать соблюдение весовых норм грузовиков. Это должно предотвратить разрушение дорог из-за перегруза.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, грузовой транспорт на дорогах будут еще тщательнее проверять патрульные полицейские.

"Очень часто его перегружают, поэтому он разрушает и старые дороги, и те, которые сейчас строятся. С этой целью на заседании Кабмина были предоставлены дополнительные полномочия МВД и патрульной полиции. Поэтому ситуация быстро изменится к лучшему", - сказал Тимошенко.

Он также анонсировал, что из-за перезагрузок будут "очень большие штрафы".

Ранее сообщалось, что президент поручил патрульной полиции взять контроль над габаритно-весовыми ограничениями.

Напомним, в конце сентября 2019 года в Украине вступил в силу закон для предотвращения разрушения дорог, которым предусматривается штраф за перегруженность автомобиля.