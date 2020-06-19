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Поліція буде ретельніше перевіряти вантажівки на дорогах

Новини » Суспільство     19.06.2020 - 23:19
Поліція буде ретельніше перевіряти вантажівки на дорогах
Фото: вантажівки на дорозі (РБК-Україна)

Кабмін надав додаткові повноваження МВС

Кабінет міністрів надав додаткові повноваження Міністерству внутрішніх справ для того, щоб контролювати дотримання вагових норм вантажівок. Це має запобігти руйнуванню доріг через перевантаження.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, вантажний транспорт на дорогах будуть ще ретельніше перевіряти патрульні поліцейські.

"Дуже часто його перевантажують, тож він руйнує і старі шляхи, і ті, що наразі будуються. З цією метою на засіданні Кабміну було надано додаткові повноваження МВС та патрульній поліції. Тож ситуація швидко зміниться на краще", - сказав Тимошенко.

Він також анонсував, що за перезавантаження будуть "дуже великі штрафи".

Раніше повідомлялося, що президент доручив патрульній поліції взяти контроль над габаритно-ваговими обмеженнями.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2019 року в Україні набрав чинності закон для запобігання руйнування доріг, яким передбачається штраф за перевантаженість автомобіля.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України грузовикМіністерство внутрішніх справ України
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