Полиция не будет никого выселять из Золотого-4, - Троян

Фото: Вадим Троян (mvs.gov.ua)

Заместитель главы Национальной полиции призвал не спекулировать на этой теме

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян опроверг слухи о намерениях выселять кого-то из Золотого. Об этом сообщает пресс-служба Министрерства внутренних дел (МВД)

Также он призвал не спекулировать на этой теме.

"Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол," кто кого будет штурмовать ", нельзя", - сказал Троян.

По словам Трояна, совместная группа из полицейских и военнослужащих посетила здание, где разместились представители "Национального корпуса", с целью обычной проверки. Такая проверка является нормальной действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил.

"Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, здесь нужно так работать каждый день", - отметил заместитель главы Нацполиции.

Напонмим, что к представителям "Национального корпуса" в Золотом Луганской области утром 28 октября приехала полиция. По словам журналиста Макса Левина, полиция якобы собирается "выселять" добровольцев из Золотого. Он также отметил, что правоохранители приехали под предлогом проверить его авто, после чего уехали.

РБК-Украина сообщало, что добровольцы в Золотом находятся в зоне операции Объединенных сил с оружием нелегально. Как сообщают в ООС, они не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных сил.