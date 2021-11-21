Полиция об акциях в Киеве: грубых нарушений не зафиксировали

К охране общественного порядка в Киеве были привлечены полицейские и военнослужащих Нацгвардии.

Возле Офиса президента участники акции, отказавшиеся проходить поверхностную проверку, пытались пройти к зданию без прохождения фильтрационных мероприятий.

"Во время проведения акций грубых правонарушений не зафиксировали. После проведения полицейскими разъяснительной работы часть участников прошла поверхностную проверку и беспрепятственно попала к Офису президента, другие - отказались", - заявили в полиции.

Сейчас правоохранители продолжают нести службу и обеспечивать охрану общественного порядка в центре Киева.