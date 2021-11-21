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Полиция об акциях в Киеве: грубых нарушений не зафиксировали

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Киев, Воскресенье 21 ноября 2021 21:12
Полиция об акциях в Киеве: грубых нарушений не зафиксировали Фото: полиция отчиталась о нарушениях на акциях в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня, 21 ноября, прошел ряд акций ко Дню достоинства и свободы и годовщине начала Революции Достоинства. Правоохранители не зафиксировали грубых правонарушений во время массовых мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

К охране общественного порядка в Киеве были привлечены полицейские и военнослужащих Нацгвардии.

Возле Офиса президента участники акции, отказавшиеся проходить поверхностную проверку, пытались пройти к зданию без прохождения фильтрационных мероприятий.

"Во время проведения акций грубых правонарушений не зафиксировали. После проведения полицейскими разъяснительной работы часть участников прошла поверхностную проверку и беспрепятственно попала к Офису президента, другие - отказались", - заявили в полиции.

Сейчас правоохранители продолжают нести службу и обеспечивать охрану общественного порядка в центре Киева.

Напомним, сегодня в Киеве проходил марш ко Дню достоинства и свободы.

После марша участники акции отправились к Офису президента, где потом произошла потасовка.

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Киев Офис президента День Достоинства и Свободы
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