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Поліція про акції в Києві: грубих порушень не зафіксували

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Київ, Неділя 21 листопада 2021 21:12
Поліція про акції в Києві: грубих порушень не зафіксували Фото: поліція відзвітувала про порушення на акціях у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні, 21 листопада, пройшла низка акцій до Дня гідності та свободи та річниці початку Революції Гідності. Правоохоронці не зафіксували грубих правопорушень під час масових заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

До охорони громадського порядку в Києві були залучені поліцейські та військовослужбовців Нацгвардії.

Біля Офісу президента учасники акції, які відмовилися проходити поверхневу перевірку, намагалися пройти до будівлі без проходження фільтраційних заходів.

"Під час проведення акцій грубих правопорушень не зафіксовано. Після проведення поліцейськими роз'яснювальної роботи частина учасників пройшла поверхневу перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу президента, інші - відмовилися", - заявили в поліції.

Наразі правоохоронці продовжують нести службу та забезпечувати охорону громадського порядку в центрі Києва.

Нагадаємо, сьогодні у Києві проходив марш до Дня гідності та свободи.

Після маршу учасники акції вирушили до Офісу президента, де потім сталася штовханина.

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Київ Офіс президента День Гідності та Свободи
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