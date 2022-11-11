Поліція активно повертається до звільнених районів Херсонської області, - міністр

Понад півтисячі поліцейських уже розпочали роботу на деокупованій території Херсонської області. Найближчими днями планується збільшити поліцейську присутність до 2 тисяч працівників.
На цьому наголосив керівник Національної поліції України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства внутрішніх справ України.
Глава Нацполіції зазначив, що поліцейські, які проходили до цього службу в Херсонській області, з моменту окупації були виведені з цієї території. Правоохоронці весь цей час прагнули повернутись додому.
"На сьогодні ми відновили поліцейську присутність у 57 населених пунктах, у яких проживає близько 11 тисяч громадян", – повідомив Клименко.
Глава Нацполіції зазначив, що наразі більшість приміщень підрозділів поліції знищено ворожими військами. Отже, у відомстві роблять все для того, щоби поліцейські мали де розміститися і виконувати в повному обсязі свої функції.
Ігор Клименко також повідомив, що зараз поліцейські зафіксували 400 військових злочинів, скоєних окупантами, і продовжують ці злочини фіксувати. З цією метою створено значну кількість слідчо-оперативних груп, які мають досвід роботи на деокупованих територіях.
Він також додав, що стабілізаційні заходи, які проводяться Національною поліцією разом з іншими правоохоронними структурами, можуть тривати кілька тижнів. Отже, людям повертатися у свої будинки варто лише після того, як цю роботу буде завершено.
Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, ЗСУ увійшли до Херсона. Збройні сили України увійшли до Херсона. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.