Поліція активно повертається до звільнених районів Херсонської області, - міністр

Глава Нацполіції зазначив, що поліцейські, які проходили до цього службу в Херсонській області, з моменту окупації були виведені з цієї території. Правоохоронці весь цей час прагнули повернутись додому.

"На сьогодні ми відновили поліцейську присутність у 57 населених пунктах, у яких проживає близько 11 тисяч громадян", – повідомив Клименко.

Глава Нацполіції зазначив, що наразі більшість приміщень підрозділів поліції знищено ворожими військами. Отже, у відомстві роблять все для того, щоби поліцейські мали де розміститися і виконувати в повному обсязі свої функції.

Ігор Клименко також повідомив, що зараз поліцейські зафіксували 400 військових злочинів, скоєних окупантами, і продовжують ці злочини фіксувати. З цією метою створено значну кількість слідчо-оперативних груп, які мають досвід роботи на деокупованих територіях.

Він також додав, що стабілізаційні заходи, які проводяться Національною поліцією разом з іншими правоохоронними структурами, можуть тривати кілька тижнів. Отже, людям повертатися у свої будинки варто лише після того, як цю роботу буде завершено.