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Полиция активно возвращается в освобожденные районы Херсонской области, - министр

Фото: полиция активно возвращается в освобожденные районы Херсонской области (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

Более полутысячи полицейских уже приступили к работе на деоккупированной территории Херсонской области. В ближайшие дни планируется увеличить полицейское присутствие до 2 тысяч работников.

Об этом заявил руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Украины.

Глава Нацполиции отметил, что проходившие до этого службу в Херсонской области полицейские с момента оккупации были выведены с этой территории. Правоохранители все это время стремились вернуться домой.

"На сегодняшний день мы возобновили полицейское присутствие в 57 населенных пунктах, в которых проживает около 11 тысяч граждан", – сообщил Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что в настоящее время большинство помещений подразделений полиции уничтожены вражескими войсками. Следовательно, в ведомстве делают все для того, чтобы полицейские имели где разместиться и выполнять в полном объеме свои функции.

Игорь Клименко также сообщил, что в настоящее время полицейские зафиксировали 400 военных преступлений, совершенных оккупантами, и продолжают эти преступления фиксировать. С этой целью создано значительное количество следственно-оперативных групп, имеющих опыт работы на деоккупированных территориях.

Он также добавил, что стабилизационные мероприятия, проводимые Национальной полицией вместе с другими правоохранительными структурами, могут длиться несколько недель. Следовательно, людям возвращаться в свои дома стоит только после того, как эта работа будет завершена.

Напомним, сегодня, 11 ноября, ВСУ вошли в Херсон. Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Пути отступления российских оккупантов находятся под огневым контролем украинской армии.

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