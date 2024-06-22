UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Політсила Ле Пен може здобути монобільшість в парламенті Франції, - опитування

Фото: Марін Ле Пен, французький політик (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Ультраправа партія "Національне об'єднання", лідеркою якої є проросійська політична діячка Марін Ле Пен, може здобути монобільшість на позачергових виборах до парламенту Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Інституту Odoxa для Le Nouvel Obs.

За даними опитування Інституту Odoxa, політсила Ле Пен може отримати 33% голосів у першому турі голосування, який відбудеться 30 червня. Такий результат може забезпечити "Національному об'єднанню" від 250 до 300 крісел у парламенті, тоді як абсолютна більшість становить 289 місць.

На другому місці, як свідчить опитування, може опинитися ліво-зелена коаліція "Новий народний фронт". За неї готові проголосувати 28% виборців, що забезпечить від 160 до 210 місць. А от ліберальна політсила президента Еммануеля Макрона може отримати лише 19% голосів - це від 70 до 120 крісел в парламенті.

Однак ситуація з голосами може змінитися в другому турі, який відбудеться 7 липня.

Позачергові вибори у Франції

Французький президент оголосив позачергові вибори до Національних зборів (нижньої палати парламенту) після поразки його партії на виборах до Європарламенту на початку червня.

Примітно, що перемогу на виборах в Європарламент у Франції здобула політсила Ле Пен.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяПарламентські вибори