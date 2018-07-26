В полиции установили подозреваемого во взрыве возле посольства США в Пекине

Установлено, что был совершен подрыв самодельного устройства

Полиция Китая установила мужчину, который подозревается во взрыве возле американского посольства в центре Пекина. Об этом сообщает агентство АР.

Так, в полиции сообщили, что взрыв произошел вследствие подрыва самодельного устройства. Подрыв осуществил 26-летний мужчина, который единственный и пострадал от взрыва.

Полиция сообщила лишь фамилию мужчины - Цзян. Также правоохранители указали, что он из города Тунляо в китайском регионе Внутренней Монголии.

О других пострадавших не сообщается.

Напомним, как писало РБК-Украина, в центре Пекина произошел взрыв возле здания посольства США, местные правоохранители перекрыли примыкающие улицы.

Одна из версий случившегося гласила, что взрыв произошел после того, как возле посольства США женщина облила себя горючей жидкостью. По другой информации, возле здания американского посольства взорвался автомобиль.

В феврале в Черногории возле посольства США подорвался смертник. Перед подрывом, по данным полиции, нападавший бросил в здание гранату. В связи с инцидентом американское посольство объявило об угрозе безопасности своим гражданам в Черногории.