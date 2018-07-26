У поліції встановили підозрюваного у вибуху біля посольства США в Пекіні

Встановлено, що був здійснений підрив саморобного пристрою

Поліція Китаю встановила чоловіка, який підозрюється у вибуху біля американського посольства в центрі Пекіна. Про це повідомляє агентство АР.

Так, у поліції повідомили, що вибух стався внаслідок підриву саморобного пристрою. Підрив здійснив 26-річний чоловік, який єдиний і постраждав від вибуху.

Поліція повідомила лише прізвище чоловіка - Цзян. Також правоохоронці вказали, що він з міста Тунляо в китайському регіоні Внутрішньої Монголії.

Про інших постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в центрі Пекіна стався вибух біля будівлі посольства США, місцеві правоохоронці перекрили прилеглі вулиці.

Одна з версій того, що сталося, свідчила, що вибух стався після того, як біля посольства США жінка облила себе горючою рідиною. За іншою інформацією, біля будівлі американського посольства вибухнув автомобіль.

У лютому в Чорногорії біля посольства США підірвався смертник. Перед підривом, за даними поліції, нападник кинув у будівлю гранату. У зв'язку з інцидентом американське посольство оголосило про загрозу безпеці своїх громадян у Чорногорії.