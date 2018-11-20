В полиции сообщили подробности взрыва на Ровенском полигоне

Иллюстративное фото (khersonline.net)

Возле одной из военных машин взорвался пока неустановленный предмет

В полиции сообщили, что в ходе взрыва на Ровенском полигоне ранения получил 19-летний солдат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Как отмечается, сообщение о взрыве на полигоне правоохранители получили сегодня около 14 часов.

"На территории Ровенского общевоенного полигона в результате взрыва неизвестного боеприпаса травмировался 19-летний солдат. По предварительной информации, во время учений колонна военной техники остановилась осмотреть транспорт. В это время возле одной из машин взорвался пока неустановленный предмет", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв на Ровенском полигоне произошел сегодня, 20 ноября, около 12 часов.

РБК-Украина также писало, что на Раденском полигоне в Херсонской области в сентябре подорвался военный, его состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшему оторвало два пальца, также диагностированы ранения живота.