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У поліції повідомили подробиці вибуху на Рівненському полігоні

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 16:55
У поліції повідомили подробиці вибуху на Рівненському полігоні
Ілюстративне фото (khersonline.net)

Біля однієї із військових машин вибухнув поки невстановлений предмет

У поліції повідомили, що у ході вибуху на Рівненському полігоні поранення отримав 19-річний солдат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Як зазначається, повідомлення про вибух на полігоні правоохоронці отримали сьогодні близько 14 години.

"На території Рівненського загальновійськового полігону внаслідок вибуху невідомого боєприпасу травмувався 19-річний солдат. За попередньою інформацією під час навчань колона військової техніки зупинилася оглянути транспорт. У цей час поблизу однієї із машин вибухнув поки невстановлений предмет", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух на Рівненському полігоні стався сьогодні, 20 листопада, близько 12 години.

РБК-Україна також писало, що на Раденському полігоні в Херсонській області у вересні підірвався військовий, його стан оцінюється як важкий. Потерпілому відірвало два пальці, також діагностовано поранення живота.

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