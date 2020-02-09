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В полиции сообщили подробности гибели троих детей под Запорожьем

Новости » Общество     09.02.2020 - 00:44
В полиции сообщили подробности гибели троих детей под Запорожьем
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия

Полиция устанавливает обстоятельства гибели троих детей 2014 годов рождения, которые провалились под лед на пруду в одном из сел Запорожского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Отмечается, что 8 февраля в Запорожское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от медицинских работников о гибели трех малолетних детей в одном из сел Запорожского района.

На место происшествия выехали руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции.

Предварительно установлено, что двое мальчиков и девочка 2014 годов рождения вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители детей самостоятельно начали искать детей и нашли их в воде на местном пруду. Врачи "скорой" пытались спасти детей, однако все трое малолетних умерли.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Ход проверки находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области.

РБК-Украина писало, что в Запорожской области 8 февраля на пруду утонули трое детей.

Ранее сообщалось, что в Киевской области двое мужчин провалились под лед на озере в селе Хотяновка. В результате происшествия мужчины погибли.

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