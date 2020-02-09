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У поліції повідомили подробиці загибелі трьох дітей під Запоріжжям

Новини » Суспільство     09.02.2020 - 00:44
У поліції повідомили подробиці загибелі трьох дітей під Запоріжжям
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Поліція встановлює обставини події

Поліція встановлює обставини загибелі трьох дітей 2014 років народження, які провалилися під кригу на ставку в одному з сіл Запорізького району. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Зазначається, що 8 лютого до Запорізького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від медичних працівників про загибель трьох малолітніх дітей в одному з сіл Запорізького району.

На місце події виїхали керівництво відділення поліції, слідчо-оперативна група та працівники ювенальної превенції.

Попередньо встановлено, що двоє хлопчиків та дівчинка 2014 років народження разом пішли гуляти та довгий час не повертались додому. Батьки дітей самостійно почали шукати дітей та знайшли їх у воді на місцевому ставку. Лікарі "швидкої" намагались врятувати дітей, проте всі троє малолітніх померли.

На даний час встановлюються всі обставини та причини події. Хід перевірки перебуває на контролі керівництва ГУНП в Запорізькій області.

РБК-Україна писало, що у Запорізькій області 8 лютого на ставку потонули троє дітей.

Раніше повідомлялося, що у Київській області двоє чоловіків провалилися під кригу на озері у селі Хотянівка. Внаслідок події чоловіки загинули.

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