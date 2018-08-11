Полиция Швеции задержала неонациста, который планировал убить двух журналистов

Правоохранители нашли у подозреваемого самодельное ружье, боеприпасы и глушители

В Швеции члена неонацистской партии "Движение нордического сопротивления" задержали по подозрению в подготовке убийства двух журналистов. Об этом сообщает The Local.

Как отмечает шведская полиция, в компьютере неонациста нашли документы с информацией о журналистах, которые работают в одной из крупнейших шведских медиа групп Mittmedia. Среди файлов также были фото домов, в которых живут журналисты.

Правоохранители также нашли у подозреваемого самодельное ружье, боеприпасы и глушители.

Служба безопасности Швеции Säpo участвует в расследовании, поскольку ранее в домах членов "Движения нордического сопротивления" было обнаружено большое количество оружия.

Отмечается, что задержанный отрицает, что собирал информацию о журналистах и утверждает, что не собирался им вредить.

Напомним, что швейцарская неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC) сообщала, что за 6 месяцев 2018 года в 22 странах мира убили 66 журналистов.