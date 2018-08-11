Поліція Швеції затримала неонациста, який планував убити двох журналістів
Правоохоронці знайшли у підозрюваного саморобну рушницю, боєприпаси та глушники
У Швеції члена неонацистської партії "Рух нордичного опору" затримали за підозрою у підготовці убивства двох журналістів. Про це повідомляє The Local.
Як зазначає шведська поліція, у комп’ютері неонациста знайшли документи з інформацією про журналістів, які працюють в одній з найбільших шведських медіа груп Mittmedia. Серед файлів також були фото будинків, в яких мешкають журналісти.
Правоохоронці також знайшли у підозрюваного саморобну рушницю, боєприпаси та глушники.
Служба безпеки Швеції Säpo бере участь у розслідуванні, оскільки раніше в будинках членів "Руху нордичного опору" була виявлена велика кількість зброї.
Зазначається, що затриманий заперечує, що збирав інформацію про журналістів і стверджує, що не збирався їм шкодити.
Нагадаємо, що швейцарська неурядова організація Press Emblem Campaign (PEC) повідомляла, що за 6 місяців 2018 року у 22 країнах світу вбили 66 журналістів.