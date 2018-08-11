Поліція Швеції затримала неонациста, який планував убити двох журналістів

Новини Надзвичайні події 11.08.2018 - 21:18
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці знайшли у підозрюваного саморобну рушницю, боєприпаси та глушники

У Швеції члена неонацистської партії "Рух нордичного опору" затримали за підозрою у підготовці убивства двох журналістів. Про це повідомляє The Local.

Як зазначає шведська поліція, у комп’ютері неонациста знайшли документи з інформацією про журналістів, які працюють в одній з найбільших шведських медіа груп Mittmedia. Серед файлів також були фото будинків, в яких мешкають журналісти.

Правоохоронці також знайшли у підозрюваного саморобну рушницю, боєприпаси та глушники.

Служба безпеки Швеції Säpo  бере участь у розслідуванні, оскільки раніше в будинках членів "Руху нордичного опору" була виявлена велика кількість зброї.

Зазначається, що затриманий заперечує, що збирав інформацію про журналістів і стверджує, що не збирався їм шкодити.

Нагадаємо, що швейцарська неурядова організація Press Emblem Campaign (PEC) повідомляла, що за 6 місяців 2018 року у 22 країнах світу вбили 66 журналістів

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Теги:  Швеция,  журналисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС